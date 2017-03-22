المقابلة التلفزيونية الأولى لـ ” قيصر ” الذي سرب الآلاف من صور ضحايا التعذيب في سجون بشار الأسد ( فيديو )

أجرت شبكة CNN الأمريكية لقاء هو الأول من نوعه مع المنشق السوري “قيصر” الذي سرب الآلاف من صور التعذيب داخل سجون بشار الأسد.

وطالب “قيصر” الذي يتواجد في واشنطن للقاء أعضاء من الكونغرس، لإيقاف الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد داخل السجون.،

وأضاف قيصر، بحسب ما ترجم عكس السير: “لقد أظهرنا القتل والتعذيب الذي تعرض له الكثير من السوريين .. لا يمكنكم إعادة الحياة لهم، ولكننا نسألكم من منطلق إنساني العمل على إيقاف آلة الموت في سوريا”.

وتابع: “نطلب من كل المسؤولين والسياسيين والبيت الأبيض، الذي نأمل بأنه سيقوم بما هو صحيح .. نتوسل إليكم أن توقفوا آلة الموت في سوريا”.

وحاول قيصر لفت انتباه إدارة الرئيس السابق أوباما عندما قدم شهادته أمام الكونغرس عام 2014، وهو الآن في واشنطن للمرة الثانية، بهدف مقابلة أعضاء من الكونغرس.

وقال في حواره مع الإعلامية كريستيان أمانبور: “قدمت إلى الولايات المتحدة .. إلى الكونغرس .. للتحدث للأمريكيين، وقدمت لهم كل الدلائل على إجرام النظام، ولكن لسوء الحظ آمالي وتوقعاتي كانت عالية، كنت أنتظر أكثر من ذلك من العالم”.

وأضاف: “كنت أشعر بالرعب كل يوم من أيام العمل (تصوير جثث ضحايا التعذيب) .. كنت أنظر إلى طرق التعذيب المروعة التي عذب وقتل من خلالها هؤلاء”.

وتابع: “رأينا الكثير من الأشياء التي قام بها السجانون لجعل موت المعتقلين بطيئاً جداً .. تحت التعذيب أو عبر التجويع .. هؤلاء الضحايا كانوا يأتون من مختلف الأفرع الأمنية والاستخباراتية”.

وعن بداياته، قال قيصر، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه كان يعمل (قبل الثورة) في الشرطة العسكرية مع مجموعة من المصورين، وكانت مهمتهم تصوير الحوادث (انتحار – غرق – حريق – …) وتوثيقها بالتعاون مع القضاة والمحققين، ثم أصبح عمله تصوير الضحايا في سجون بشار الأسد.

وأكد قيصر أن أعداد الضحايا كانت قليلة في البداية (5-10 ضحايا يومياً)، ولكن بعد ذلك (بداية عام 2012)، بدأ الرقم بالارتفاع إلى 20 ثم إلى 30، إلى أن وصل لأكثر من 50 ضحية يتم تصويرها يومياً، عام 2013.

وقال: “لقد كانوا متظاهرين من أجل الحرية .. كانت هناك علامات إطلاق نار على رؤوسهم وأجسادهم .. عانوا بسبب التعذيب والتجويع .. في بعض الأحيان كنت أشاهد أشخاصاً أعرفهم شخصياً ويصعب تمييزهم بسبب التعذيب الذي تعرضوا له”.

وأشار إلى أن عملية “توثيق” الضحايا حيث عمل، كانت تتم بحضور مصور وطبيب وعناصر أمن يقومون بترقيم الجثث.

وختم بالقول لأمانبور: “أنتم أمريكا .. الكونغرس .. الأمريكيون .. أنتم دائماً تقفون إلى جانب العدالة .. وتقفون مع الديمقراطية .. نسألكم الوقوف مع السوريين الذين لا يطالبون سوى بالعدالة”.

عكس السير