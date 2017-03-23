بالفيديو .. حمى تحدي ” النفخ على الأكواب ” تنتشر على ” تويتر “

انتشرت حمى تحدي جديدة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع #تويتر الذي عج بمقاطع الفيديو التي تظهر أشخاصاً وهم ينفخون على الأكواب لتقفز في الهواء وتحط داخل كوب آخر.

بدأت مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الفائت بنشر الكثير من مقاطع الفيديو لتحدٍ جديد أطلق عليه اسم “تحدي النفخ على الأكواب” والذي يعتمد على النفخ على كوب موجود داخل كوب آخر ليطير ويحط في كوب ثالث.

ويعتمد التحدي على ملء قعر الكوب بالهواء بنفخة قوية واحدة ليتحرك من مكانه، ويخرج من الكوب السفلي إلى الأعلى ويستقر داخل الكوب الثالث بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، واستخدم بعض المتحدين أسلوب تدوير الكوب قبل النفخ عليه لإعطائه قوة دفع إضافية.

من الجدير بالذكر بأن تقنية نفخ الأكواب ليست الأولى من نوعها، حيث أظهر مقطع فيديو على موقع يوتيوب في 2011 أحد الأشخاص وهو يقوم بهذه الخدعة ولكنه لم ينتشر آنذاك كتحدٍ على مواقع التواصل الاجتماعي.

عكس السير