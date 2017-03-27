إنقاذ طفلة مصرية من يد سائق “ توك توك ” أثناء محاولته إغتصابها

قررت النيابة العامة في #مصر حبس سائق “توك توك” عقب القبض عليه من قبل المواطنين أثناء محاولته اغتصاب طفلة لم يتجاوز عمرها 4 سنوات حيث قام بخطفها من إحدى قرى محافظة #دمياط، وذهب بها إلى أرض زراعية بعيدة عن الكتلة السكنية للقيام بفعلته.

وأنقذت العناية الإلهية الطفلة بعد أن لاحظ أحد الأهالي قيام السائق 25 عامًا بإدخال المجني عليها داخل التوك توك بطريقة غريبة، الأمر الذي نتج عنه تتبع 3 أشخاص له ونجحوا في إنقاذ الطفلة بعد أن خلع المتهم ملابسها تمهيدًا لاغتصابها.

وسلم الأهالي المتهم لرجال الشرطة عقب تحرير المحضر الرسمي.

وجاء إنقاذ الطفلة بعد ساعات من قيام شاب يبلغ من العمر 35عامًا باغتصاب طفلة لم يتجاوز عمرها 20 شهرًا وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، والتي أثارت قضيتها جدلًا واسعًا في مصر على مدار الساعات الماضية وعرفت إعلاميًا بطفلة البامبرز.

وقد شهدت محافظة الدقهلية اغتصاب الطفلة جنا 20 شهرًا على يد أحد الجيران، بعد أن أخذها إلى غرفة مهجورة أثناء لعبها أمام منزلها واعترف عقب القبض عليه بقيامه بنزع البامبرز، واغتصبها الأمر الذي ترتب عليه إصابتها بنزيف حاد، ليتم اكتشاف الأمر.

وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم المقيم بقرية دملاش ومن المقرر أن يصل والد الطفلة من المملكة العربية السعودية لرؤية ابنته ومتابعة القضية، حيث غادر مصر عندما كان عمرها 7 أشهر وعلم باغتصاب طفلته من زوجته ووسائل الإعلام.

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