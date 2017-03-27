ابتكار نظارات تسمح برؤية عدد أكبر من الألوان !

قام علماء من #الولايات_المتحدة بتصميم نظارات خاصة تسمح للعين البشرية بأن ترى عددا أكبر بكثير من الألوان، بحسب الموقع الإلكتروني لمكتبة #جامعة_كورنيل.

هذا وتقوم ثلاثة أنواع من المستقبلات الضوئية بوظيفة الرؤية الملونة عند البشر، والتي تستطيع تميز الموجات القصيرة والمتوسطة والطويلة من الطيف الضوئي، وتشكيل صورة عن طريق مزج الألوان الأساسية: الأزرق والأخضر والأحمر.

وابتكر باحثون، من جامعة ويسكونسن ، نظارات مزودة بفلاتر خاصة، يمكن من خلالها تمييز عدد أكبر من الألوان.

ووفقا للعلماء، فإن اختراعهم هذا يسمح بزيادة جزء من الطيف المرئي للعين البشرية بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ويمكن استخدام هذه النظارات في الجيش للكشف عن الأعداء في حالة التمويه، أو في التجارة للكشف عن الفواتير المزيفة.

يذكر أن أطباء العيون في بريطانيا شخصوا العام 2016، حالة امرأة قادرة على إدراك الألوان أكثر بمليون مرة من الشخص العادي.

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