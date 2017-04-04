وزارة التعليم العالي النظامية تعلن عن مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة لذوي قتلى و جرحى ” الجيش “

أعلنت وزارة التعليم العالي التظامية عن مفاضلة المنح المجانية المقدمة من الجامعات السورية الخاصة لذوي قتلى وأبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وجرحى الجيش النظامي للعام الدراسي 2016-2017.

وأشارت الوزارة، وفق وكالة أنباء النظام إلى أن “تقديم الطلبات في مراكز التسجيل المعتمدة يبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 13-4-2017”.

كماد دعت الوزارة في إعلانها “الراغبين بالتقدم إلى المنح زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على المزيد من التفاصيل”.

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