وزارة التعليم العالي النظامية تعلن عن مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة لذوي قتلى و جرحى ” الجيش “

أعلنت وزارة التعليم العالي التظامية عن مفاضلة المنح المجانية المقدمة من الجامعات السورية الخاصة لذوي قتلى وأبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وجرحى الجيش النظامي للعام الدراسي 2016-2017.
وأشارت الوزارة، وفق وكالة أنباء النظام إلى أن “تقديم الطلبات في مراكز التسجيل المعتمدة يبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 13-4-2017”.
كماد دعت الوزارة في إعلانها “الراغبين بالتقدم إلى المنح زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على المزيد من التفاصيل”.
عكس السير
قيم الخبر
الجامعة السورية ليس من الان بل من أربعون عاما أصبحت حكرا على شباب قرود القرداحة طب وهندسة واختصاصات . ما كأنوا يحلموا فيها لو دخلوا وطلعوا من بطن امهم عشرات المرات . لذلك شلون ما بدهم يدافعوا عن السفّاح بالوح والدم وضراب السخن . لقد نالوا مالم كانوا يحلموا به أبدا .بعدما ذاقوا طعم النعيم صعب يتركوه .