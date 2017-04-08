بالفيديو .. ” أديداس ” تغير قواعد اللعبة بأحذية مطبوعة ” 3D “

كشفت شركة #أديداس عن حذائها الرياضي الجديد Futurecraft 4D بنعل مطبوع بالاعتماد على تقنية ثلاثي الأبعاد 3D، والذي تخطط لبدء عملية الإنتاج الشامل له في العام المقبل، فيما يعتبر دفعة قوية من قبل شركة تصنيع الملابس الرياضية الألمانية للرد بشكل سريع على تغيير الموضات وخلق المزيد من المنتجات حسب الطلب.

ويتجه الصانع الألماني لاستعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج أحذية رياضية مستقبلية، وذلك بالتعاون مع شركة Carbon للتكنولوجيا الواقع مقرها في وادي السيليكون والتي تركز على خلق منتجات مبتكرة.

ويعتبر الحذاء الرياضي Futurecraft 4D جزء من جهود الشركة لخلق أحذية ذات أداء عالي مطبوعة بشكل ثلاثي الأبعاد اعتماداً على البيانات الواردة من المستهلكين على أساس عملية مسح أقدامهم بشكل فردي، وهي الجهود التي أعلنت عنها الشركة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015.

وأوضحت أديداس في بيان صحفي أن نعل حذاء Futurecraft 4D جرى توليده بناء على 17 عاماً من تشغيل البيانات، وتم خلقه باستعمال Digital Light Synthesis، وهي عملية سوبر مستقبلية تستعمل الإسقاط الضوئي الرقمي والمواد الصمغية إرتنج السائلة بحيث تتجاوز حدود الماضي وتفتح حقبة جديدة في التصميم و التصنيع.

وتعرف طريقة الإنتاج باسم “الإنتاج المستمر للواجهة السائلة” التي تعتمد في نهاية المطاف على إضاءة الأشعة فوق البنفسجية لعملية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتوضح الشركة أن هذا النوع من العمل يؤدي إلى إنتاج مواد نهائية أكثر قوة ويسرع هذا النهج بشكل كبير من دورة التصنيع الشاملة.

وتخطط الشركة في الوقت الحالي لإطلاق ثلاثمائة زوج من الحذاء الرياضي Futurecraft 4D في شهر أبريل (نيسان) الحالي للأهل والأصدقاء، وخمسة آلاف زوج لتجارة التجزئة في خريف وشتاء 2017، كما أنها تخطط لخلق أكثر من 100 ألف زوج بحلول نهاية عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تجرب فيها شركة أديداس تصنيع الأحذية الرياضية عن طريق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث أصدرت شركة صناعة الأحذية الرياضية الألمانية قبل بضع سنوات دفعة محدودة من أحذية رياضية مطبوعة بشكل ثلاثي الأبعاد، وترغب حالياً بنقل التجربة لمستوى أعلى.

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