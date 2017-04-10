الكرملين : الدعوات المتكررة لرحيل بشار الأسد لن تساعد في حل الأزمة

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور موسكو هذا الأسبوع.

وأضاف في تعليق على الضربات الصاروخية الأمريكية على سوريا الأسبوع الماضي أن هذا التصرف يوضح عدم استعداد واشنطن على الإطلاق للتعاون بشأن سوريا.

وقال إن الدعوات المتكررة لرحيل بشار الأسد لن تساعد في حل الأزمة.

وتابع “ليس هناك بديل آخر لمحادثات السلام في جنيف وآستانة”.

وقال بيسكوف إن من المقرر أن يلتقي تيلرسون بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. (REUTERS)

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