وزارة الدفاع الروسية : المعارضة أدخلت ” مواداً سامة ” لخان شيخون و غوطة دمشق لإثارة رد فعل أمريكي

اتهمت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي المعارضة السورية بادخال “مواد سامة” إلى خان شيخون والغوطة الشرقية قرب دمشق لاتهام النظام واثارة رد فعل أمريكي.

وقالت الوزارة “لا مصلحة لنظام بشار الاسد باستخدام الاسلحة الكيميائية، لا بل ان الجيش السوري لا يملكها” بعد تدمير ترسانته بين عامي 2013 و2016 باشراف منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

واضافت ان “خبراء المنظمة اكدوا تدمير 10 إلى 12 موقعا تم استخدامها لتخزين الاسلحة الكيميائية وانتاجها. والموقعان الباقيان في الاراضي الواقعة تحت سيطرة ما يعرف بالمعارضة”. (AFP)

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