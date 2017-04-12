بالفيديو .. مشرد أمريكي يعيش في حاوية قمامة ذكية

بعد أن أمضى اثنان من عارضي الأزياء ليلتين في البرد القارس بشوارع #نيويورك، قررا أن يبنيا منزلاً خاصاً على شكل حاوية #قمامة لمشرد تعامل معهما بلطف خلال هذه التجربة.

وانتقل داميان دين (39 عاماً) إلى منزله الجديد الذي يبدو للناظر إليه وكأنه حاوية قمامة قبل نحو 10 أشهر، بعد أن التقى بكل من شين دوفي (37 عاماً) وفيل سوليفان (28 عاماً)، حيث تنكر الاثنان بزي مشردين، ليعثرا على الشخص المناسب الذي يستحق المساعدة.

وقدم داميان المساعدة للرجلين طوال فترة إقامتهما في الشوارع كمشردين، حيث ساعدهما في العثور عى مكان للنوم، وعلمها كيف يجدان الطعام، بل وشاركهما الأغطية التي كانت يستخدمها لتقيه برد الشتاء.

وبالمقابل، قرر شين وفيل بناء منزل صغير لداميان، وأنفقا نحو 1500 دولار على هذا المشروع، حيث قاما بتزويد المنزل بمداخل اليو إس بي وألواح الطاقة الشمسية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وانتقل داميان إلى منزله الجديد في يونيو (حزيران) من العام الماضي 2016 وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويبلغ طول المنزل نحو ستة أقدام وبعرض 4 أقدام وارتفاع 4 أقدام، وهو مزود بعجلات وأضواء وقفل أمان، والعديد من التجهيزات الأخرى.

ويقول داميان الذي عاش بلا مأوى على مدى 7 سنوات إن مظهر منزله يخدع الكثيرين، حيث يحاولون رمي القمامة فيه، معتقدين أنه حاوية قمامة حقيقية. وبالنسبة لداميان لا يشكل هذا المنزل مكاناً للنوم فقط، بل يؤمن له مخزناً لأغراضه، حيث لا يضطر إلى حملها معه أينما ذهب.

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