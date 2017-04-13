ألمانيا : سياسي يطالب مسلمي العالم بمزيد من التسامح و ينتقد تردي أوضاع المسيحيين في سوريا

طالب رئيس الكتلة البرلمانية لـحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مسلمي العالم بمزيد من التسامح الديني.

وقال فولكر كاودر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) الخميس بمناسبة عيد الفصح: “للأسف هناك أوجه قصور لدى (القائمين على) الإسلام بهذا الشأن”.

وأوضح كاودر أن المتشددين التابعين لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) يعزون (أفعالهم) إلى تعاليم القرآن أيضا مع الأسف وأضاف: “التعاليم واضحة الضلالة هذه (من قبل داعش) يجب تفنيدها بشكل أقوى من قبل المرجعيات الدينية الإسلامية.”

ورأى كاودر أن من مصلحة هذه المرجعيات الدينية نفسها ألا تُشَوَّه سمعةُ دينهم على أيدي متعصبين.

وشدد كاودر على ضرورة مواجهة الذين يريدون نشر التطرف بين المتدينين وقال إنه لابد أن تكون هذه المواجهة من داخل الإسلام نفسه، مضيفاً أن شيخ الأزهر أحمد الطيب على سبيل المثال، والذي يلتقيه كاودر بشكل منتظم، يفعل ذلك “ولكن لابد أن يشاركه المزيد من العلماء في ذلك”.

وانتقد كاودر ما رآه تردياً في أوضاع المسيحيين في سوريا والعراق خلال السنوات الماضية بشكل مأسوي. (DPA-DW)

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