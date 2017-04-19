إنريكي : نسعى لدك شباك يوفنتوس بخماسية

سيكون برشلونة الإسباني مطالباً اليوم الأربعاء، بتحقيق إنجاز آخر وتعويض تخلفه ذهابا أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة من أجل بلوغ الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وقال المدرب الإسباني، لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقه بيوفنتوس، قائلا: “سوف تكون الظروف مشابهة لمباراة باريس سان جرمان، إذا سجلوا هدف فنحن نحتاج 5 أهداف”.

وأضاف المدرب الملقب باللوتشو بحسب قناة سكاي نيوز : ” سوف نبذل جهدنها حتى النهاية، سنفعل كل شيء ممكن لكي تكون ليلة تاريخية أخرى، ليس لدي أي شك أننا سوف نكون قريبين من النتيجة”.

يذكر أن لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب يوفنتوس ستاديوم، كان قد انتهى بفوز الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد ليحتاج النادي الكتالوني لتحقيق الفوز بنتيجة 4 أهداف نظيفة لكل يتأهل إلى نصف النهائي.

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