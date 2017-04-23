” كلاسيكو إسبانيا ” .. مباراة نهائية بالنسبة لإنريكي و ليس لزيدان

رأى مدرب برشلونة لويس انريكي أن كلاسيكو الاحد في مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد سيكون “بمثابة النهائي” لبطولة اسبانيا لكرة القدم ، في المقابل، اعتبر نظيره الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال في مؤتمر صحافي امس السبت، أن كل مباراة متبقية هذا الموسم بمثابة النهائي.

سؤال: هل من مرشح برأيك للفوز في الكلاسيكو؟

زين الدين زيدان: “يتعين علينا اللعب، القتال والعمل في هذه المباراة. قد يعتقد الناس أن هناك فريقا مرشحا أكثر من الآخر، لكننا سنواجه فريقا كبيرا، وندرك هذا الامر”.

لويس انريكي: ما يهمني أن نرى نوعية فريقنا وليس نوعية ريال مدريد. ريال أفضل في اللعب الهوائي، ويجب أن نتفادى هذا الأمر. هذه مباراة حاسمة ونعتبرها بمثابة النهائي”.

س: هل تعتقد أن برشلونة سيكون محبطا يوم الاحد بعد سقوطه الاربعاء في دوري أبطال أوروبا؟

زين الدين زيدان: “لا أعتقد، واذا فكرنا بهذا الأمر نكون مخطئين. هذا فريق ممتاز أظهر معدنه طوال الموسم. لا يوجد أي ضغوط عليهم باللعب في (ملعب) برنابيو. يجب أن نقدم مباراة كبيرة، لأن ما حصل هذا الأسبوع أصبح من الماضي”.

لويس أنريكي: “مستوى لاعبي فريقي في غاية التميز، ولقد نجحوا بالتعويض أكثر من مرة. هم جاهزون لاستعادة أعلى مستوى لهم. أرى الفريق في دينامية جيدة. بالطبع عندما نسقط ونهدر فرص احراز اللقب في مسابقة يكون خبرا سيئا لنا، لكن هذه الرياضة وكل لاعب كرة قدم محترف متخصص في هذه الظروف”.

س: كيف تتعامل مع ضغوط هذه المباراة؟

زين الدين زيدان: “الضغط، نعيشه دوما. لكن هذا ليس أمرا سيئا، لدينا مجرد مباراة هامة نخوضها، وهذا كل شيء. نحن مقتنعون بما نقوم به. سنواجه خصما بنوعية عالية، يمكن أن يهددنا في أية لحظة. نحترم ذلك ونحن مستعدون”.

لويس انريكي: “يجب أن نتعامل معه في أفضل طريقة. هذا محفز بالنسبة لبعض اللاعبين، فيما يضغط على آخرين. بالنسبة لي المحفز الرائع، هو فكرة التساوي مع ريال بحال الفوز”.

س: هل هذه المباراة حاسمة في الصراع على اللقب؟

زين الدين زيدان: “صدقا، أعتقد انها ليست حاسمة، مهما حصل. يبقى لنا 7 مباريات نهائية (في الليغا) . سنتقدم مباراة تلو الأخرى حتى النهاية”.

لويس انريكي: “مع اقتراب نهاية البطولة، هذه مرحلة حاسمة. يمكن لهذا الكلاسيكو أن ينهي الليغا أو يجعلها أكثر تنافسية. بالنسبة لنا هذه مباراة نهاية، ووحده الفوز يعنينا”.

س: كيف يقارب النجمان كريستيانو رونالدو (ريال) وليونيل ميسي (برشلونة) هذه المباراة؟

زين الدين زيدان: “(رونالدو) جاهز جسديا، معنويا وذهنيا لخوض مباراة كبيرة، مثل بقية اللاعبين. نحن معتادون على رؤية كريستيانو في المباريات الكبرى، وهذا جيد جدا، سيظهر ذلك الاحد. لديه الطاقة وينقلها الى الفريق”.

لويس انريكي: “أعتقد انه الوقت المثالي لنشاهد قوة برشلونة وفردياته، لكن ليس جيدا أن نركز على لاعب أو اثنين. نحن بحاجة أن يظهر برشلونة كفريق أفضل وجه له وبدءا من هذه النقاط يبرع” . ( AFP )

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