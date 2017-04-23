مسؤول روسي يتحدث عن احتمال تزويد روسيا لنظام بشار الأسد بمنظومات دفاع جوي

أكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور أوزيروف، السبت، أن “روسيا قد تقوم بتصدير الكميات اللازمة من منظومات الدفاع الجوي الى سوريا بشكل أولوي في حال تم التوصل الى اتفاق حول ذلك”.

وقال اوزيروف لوكالة سبوتنيك الروسية: “يمكن تصدير الكميات اللازمة من منظومات الدفاع الجوي بشكل أولوي، وهذا لن يشكل عبئا إضافيا على قطاع الصناعات العسكرية”.

وأشار السيناتور إلى أنه في حال تم الاتفاق على تصدير هذه المنظومات، لن يكون هناك “أي شيء غير اعتيادي في عملية التصدير هذه، سوريا تحارب الإرهاب وروسيا تساعدها في تنفيذ مهام محاربة الإرهاب”.

ولفت إلى أن ذلك “لن ينتهك مبادئ القانون الدولي ومجلس الأمن الدولي، منظومات الدفاع الجوي سلاح دفاعي وليس هجومي”.

وكان نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، قد أعلن يوم أول أمس الجمعة، أن “سوريا (النظام) قد تتوجه إلى روسيا بطلب تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي بوك وتور من أجل حماية أراضيها من الهجمات الصاروخية”.

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