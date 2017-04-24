إنريكي ساخراً : نحن أيضاً يمكننا الفوز في الوقت القاتل

أكد المدير الفني لبرشلونة، لويس إنريكي، بنبرة ساخرة عقب الفوز القاتل الذي حققه الفريق على حساب غريمه التقليدي #ريال_مدريد في “كلاسيكو الأرض”، أن الفوز في الوقت القاتل يعد أحد السمات التي يتميز بها المنافس بشكل أكبر، ولكن أيضاً يعجبنا الفوز بهذه الطريقة.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: “أنا سعيد للغاية بأداء الفريق وقتاله حتى الثانية الأخيرة، لأن أشياء كثيرة حدثت في مباراة اليوم.. سعى الفريقان للفوز وكلاهما كان بإمكانه تحقيق ذلك.. المباراة كانت بمثابة فرصة عظيمة لنا، وكتالونيا ستحتفل بسعادة بعيد القديس سان جوردي”.

كما يرى مدرب “البلاوغرانا” أن نسق اللقاء كان عالياً حتى أنه خرج عن السيطرة في بعض الأحيان”.

وقلل إنريكي في النهاية من أهمية ارتقائهم للصدارة مع تبقي مباراة مؤجلة للريال: “الريال لا يحتاج لأن يلعب بصفوف متكاملة حتى يكون خطيراً لأنه يمتلك لاعبين ذات قيمة فنية كبيرة”.

وتابع: “نحن الآن في الصدارة ولكن تتبقى مباراة مؤجلة للمنافس.. الأمور ستكون معلقة حتى النهاية.. جئنا اليوم بحثاً عن نتيجة إيجابية وهو ما حدث في النهاية”.

كما تحدث إنريكي عن المباراة الكبيرة التي قدمها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفين وخطف الأنظار من الجميع.

وقال في هذا الصدد: “ميسي دائماً ما يعطينا الأفضلية في منتصف الملعب، وحاولنا اليوم أن يكون مؤثراً لأقصى درجة ممكنة.. قدم دوراً كبيراً لاسيما في الهدف الأول، وفي الشوط الثاني أيضاً واصل على نفس الأمر.. دائماً ما يحمل السعادة وكان علينا أن نبحث عن المساحات في الخط الخلفي بأكبر عدد من اللاعبين”. ( EFE )

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