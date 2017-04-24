نيمار يشارك في احتفالات برشلونة عبر الفيديو

رغم غيابه عن مواجهة “كلاسيكو الأرض” مساء امس الأحد على ملعب “سانتياغو برنابيو” أمام #ريال_مدريد، كان البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، حاضرا بشكل مباشر في احتفالات لاعبي الفريق الكتالوني بالانتصار داخل غرف خلع الملابس، بعدما تواصل معه زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر هاتفه المحمول من خلال مكالمة بالفيديو.

ونجح برشلونة في تحقيق فوز قاتل على حساب ريال مدريد بنتيجة (3-2) في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب سانتياغو بيرنابيو في إطار الجولة الـ33 بالدوري الإسباني.

وكان نيمار، الذي لم يسافر مع الفريق لمدريد بسبب الإيقاف، حاضرا بتفاعل في انتصار البارسا على غريمه التقليدي، حيث اتصل ميسي به عبر هاتفه وجعله يتواصل مع باقي زملائه من خلال مكالمة فيديو.

وكشف سيرجي روبرتو خلال تواجده بالمنطقة المختلطة بعد المباراة: “نيمار لم يتمكن من المشاركة في المباراة، ولكن بمجرد انتهاء اللقاء كان حاضرا في صورة احتفال الفريق وهو في منزله”.

كما ظهر أيضا في الصورة التي نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الظهير الأيمن أليكس فيدال، الذي طلب السفر مع الفريق لمدريد من أجل مؤازرة زملائه على الرغم من إصابته، وهو ما سمح به لويس إنريكي مارتينيز، المدير الفني. ( EFE )

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