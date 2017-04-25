” الدين أخلاق الدين تقية و توجوا حياتكم بالجهاد ” .. لواء في جيش بشار الأسد يستبدل محاضرات التوجيه السياسي و المعنوي بخطبة جمعة ( فيديو )

تناقلت شبكات وصفحات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “كلمة” لمن قيل إن اللواء “علي أسعد” قائد الفرقة 15 في الميليشيات المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”.

ولم تذكر المصادر تاريخ تسجيل الكلمة التي كانت أشبه بـ “خطبة جمعة” لم يعتدها “الجيش العقائدي” الذي تشرب خطابات التوجيه السياسي والمعنوي المتعلقة بالممانعة والمقاومة والصمود والتصدي ومنطلقات البعث وأهدافه القريبة والبعيدة والعروبة والاستعمار، وغيرها من الأكاذيب.

وعلى طريقة العالم والفيلسوف والمنظر العسكري الأبرز، سهيل الحسن، قال اللواء أسعد: “خلي شعارك الوئام .. المحبة لأخيك الإنسان .. كل إنسان فينا هو صورة ذاته على مبدأ الإناء ينضح بما فيه .. خلي دائماً كل واحد فينا هو صورة ذاته خيراً أم شراً .. والله مافي بني البشر يكونوا قريبين من الله بدين أو طائفة .. الدين والطائفة لا تقرب الإنسان من الله .. هي طريقة نعبد فيها الله كما تشاء”.

وأضاف أسعد ناسباً لله ما يعرف لدى الشيعة على أنه قول لـ “الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق”: “ربنا قال من لا تقية له لا دين له .. هذا قول الله .. التقية هي محبة الآخر .. سيدنا محمد عندما بشر بالدعوة الإسلامية قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .. الدين أخلاق الدين تقية”.

وتابع: “قربك وبعدك من الله بقدر ما بتعطي أخيك الإنسان الخير .. وأنت الأسعد والأقرب لله .. وأنت في جنات كما وعدنا الله في جنات أعدت للمؤمنين وللمتقين وللمجاهدين”.

وختم: “هذا جهاد يضمن لكم الخلود .. هذا جهاد يحرر الأرض من رجس المتآمرين .. الحياة إلى زوال والخلود لله .. توج هذه الحياة بالجهاد والعطاء والخير”.

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