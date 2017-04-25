الكشف عن سر احتفال ميسي الاستثنائي في ” الكلاسيكو “

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، عما قالت إنه السبب في الاحتفال الاستثنائي الذي قام به النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي بعد تسجيله هدف الفوز 3-2 على ريال مدريد في الكلاسيكو على ملعب سنتياغو برنابيو يوم الأحد.

وأحرز ميسي هدفه القاتل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة، واحتفل بطريقة خاصة وغير معتادة من النجم الأرجنتيني، حيث تقدم إلى جماهير البرنابيو وحمل قميصه مشيرا إلى اسمه ورقمه باتجاههم.

وسادت كثير من التكهنات حول السبب الذي دفع ميسي إلى ذلك الاحتفال الاستثنائي من لاعب اعتاد أن يحتفل بأهدافه بشكل متواضع وهادئ مقارنة بنجوم آخرين.

الصحيفة الإسبانية قالت إن سبب ذلك الاحتفال هو ما مرّ به ميسي خلال المباراة من عقبات وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ابتداء من التدخلات العنيفة المتكررة من مدافع ريال مدريد كاسيميرو، مرورا بالضربة التي تلقاها بكوع البرازيلي مارسيلو التي أسالت الدماء من فمه وجعلته يلعب وهو واضع القطنة على فمه.

ثم التدخل العنيف من سيرجيو راموس الذي تلقى بعده البطاقة الحمراء، وكذلك الإعاقة التي تعرض لها من لاعب ريال مدريد ماتيو كوفازيتش ، ثم أخيرا الغضب الذي تراكم لدى ميسي عندما أحرز خاميس رودريغيز هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 85.

كل هذه الأمور، وإحساس ميسي أنه مستهدف في مدريد، فجّرت الاحتفال الغاضب لدى اللاعب الأرجنتيني في ملعب الريال ودفعته إلى التوجه إليهم ليوصل لهم رسالة أنه قادر على فعل كل شيء، حسبما ذكرت صحيفة “سبورت” الكاتالونية.

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