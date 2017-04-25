دراسة : ” الجيش السوري ” رابع أقوى جيش عربي و الـ 36 على مستوى العالم ( فيديو )

أظهر تقرير لمؤسسة “غلوبال فاير باور” الجيوش، تربع الجيش المصري للعام الثاني على التوالي على المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش العربية، فيما جاء الجيش السعودي في المرتبة الثانية.

وقد أشار تقرير المؤسسة الذي أصدرته، هذا الشهر وبدأت بدراسته منذ منتصف العام الماضي، للتصنيف العالمي لجيوش الدول، إلى احتلال المملكة السعودية المرتبة الثانية عربيا، بعد القوات المسلحة المصرية، فيما أتت الجزائر في المرتبة الثالثة وسوريا (ميليشيات النظام) رابعة، على مستوى العرب.

أما على مستوى الترتيب العالمي فقد جاءت مصر في المرتبة الـ12، بعدما كانت الـ18 في 2015، وحصلت السعودية على المرتبة الـ24 عالميا، بعدما كانت الـ28 في 2015، وتلتها الجزائر في المرتبة الـ26 دوليا.

وعلى حد تعبير “روسيا اليوم”، فإن الحرب التي دخلت عامها السادس “وما خلفته من حالة إنهاك للقوات السورية، لم تعق من أن يحصل الجيش السوري على المرتبة الرابعة عربيا، والـ36 دوليا بعدما كانت الـ42 دوليا في 2015”.

وجاء المغرب في المرتبة الخامسة عربيا، وحصل على المرتبة الـ56 عالميا بعدما كان في المرتبة الـ49 على مستوى العالم في 2015.

ويطلق الموالون على الميليشيات المحلية اسم “الجيش العربي السوري”، وهو الجيش الذي كان محط تندر السوريين قبل اندلاع الثورة، حيث كان يشكل كابوساً لكل المقبلين على الخدمة الإلزامية، نظراً للمعاملة السيئة وعدم وجود أي فائدة شخصية أو وطنية من الانخراط في صفوفه.

وكان يطلق على هذا “الجيش” اسم جيش “أبو شحاطة”، وحافظ على تسميته هذه إلى جانب ظهور تسميات أخرى من قبيل (النمور – الصقور – المغاوير – البعث – فاطميون – زهرائيون – القدس – …).

أما أشهر تعبيرات السخرية التي قيلت بحق “الجيش”، فكانت: “الجيش السوري هو رابع أقوى جيش في سوريا”، وذلك في إشارة إلى الجيش الروسي وقوات الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات حزب الله.

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