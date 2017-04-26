” تستدرجهم بصور مغرية ” .. مصادر موالية : القبض على ” فتاة حلبية ” تترأس عصابة لخطف الشبان الأغنياء و ” العساكر ” في اللاذقية و طرطوس !

تناقلت شبكات إخبارية موالية كبرى، معلومات تفيد بإلقاء “الأجهزة الأمنية” في اللاذقية، يوم الإثنين، القبض على عصابة لخطف الشباب، تتزعمها فتاة من حلب.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن فرع الأمن العسكري قبض على جوليا الشايب (تولد حلب – 26 عاماً)، إلى جانب شابين من طرطوس واللاذقية.

ويعمد الشابان إلى خطف الشبان في اللاذقية، بعد أن تقوم الفتاة بإغرائهم واستدراجهم.

ونشرت شبكة أخبار اللاذقية، أكبر الشبكات الموالية المعنية بأخبار المدينة عبر موقع فيسبوك (أكثر من 400 ألف متابع)، صورة قالت إنها لـ “المجرمة”.

وذكرت مصادر محلية موالية أخرى أن جواليا كانت مقيمة في مدينة دريكيش، وانتقلت مؤخراً إلى اللاذقية، وقد اعترفت، بعد القبض عليها، بأنها تعمل مع كل من (غيث دريد أسبر – جعفر حسين الحسن – أحمد حسن – علي الشعبان).

وأشارت إلى أن جوليا كانت تقوم بإنشاء حسابات وتنشر صوراً “مغرية” عبر مواقع فيسبوك وانستغرام، وتتصيد الشبان الأغنياء وتقتادهم لمزرعة على طريق دريكيش – حمين، كما أنها قامت بخطف “عساكر” ووضعهم داخل مزرعة على طريقة اللاذقية – مزار القطرية.

وختمت المصادر الموالية بالقول إن عدداً من أفراد العصابة ما زالوا متوارين عن الأنظار.

عكس السير