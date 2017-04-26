لويس إنريكي لن ينسى ذكرياته مع ميسي

أكد #لويس_إنريكي، مدرب #برشلونة، أنه سيعتز بالذكريات التي جمعته بليونيل ميسي عندما تنتهي مهمة إشرافه على الفريق الإسباني في ختام الموسم الحالي.

وقال إنريكي “أنا أفكر دائما بإيجابية. حظيت بفرصة أن أكون موجودا معه ميسي لثلاثة أعوام مع الفريق الأول، وتمكنت من الاستمتاع برؤية أمور لا تصدق بأم العين”.

ويأتي موقف إنريكي، الذي قرر الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم، بعدما أشعل ميسي الصراع على لقب الدوري الإسباني بقيادته النادي الكاتالوني إلى إسقاط غريمه ريال مدريد في معقله 3-2 الأحد وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، وسجل ميسي هدف الفوز، الـ500 له بقميص النادي الكاتالوني، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما كان ريال في طريقه إلى الخروج بالتعادل.

ورغم أن العملاقين مرشحان بشكل كبير للفوز بالمباريات المتبقية لهما هذا الموسم، توقع إنريكي أن تحصل تقلبات في الأشهر الأخيرة من الموسم، مضيفا “ستكون هناك مفاجآت بالتأكيد، نتائج لم يتوقعها أحد ويجب علينا أن نكون حاضرين لتجنب أي تعثر”.

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