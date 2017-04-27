ألمانيا : خوف اللاجئين المحرومين من لم الشمل يسلبهم الطاقة الضرورية لتعلم اللغة و الاندماج

قال المدير التنفيذي للمنظمة الألمانية برو أزول غونتر بوركهاردت إن خوف اللاجئين الذين لا يحق لهم لم شمل عائلاتهم يسلبهم الطاقة الضرورية لتعلم اللغة أو التدريب المهني والعمل وفي النهاية فإنهم لا يستطيعون الاندماج في المجتمع.

وأضاف بوركهاردت أن تسهيل إجراءات لم الشمل لا يعتبر فقط موقفا إنسانيا مطلوبا ومتناغما مع روح الدستور، بل يعتبر ضروريا لتحقيق هدف دمج اللاجئين في المجتمع.

ووجهت المنظمة مذكرة رسمية مفتوحة إلى نواب البرلمان الألماني”البونديستاغ” تطالب فيها بإلغاء الفقرات القانونية التي تضمنتها حزمة إجراءات اللجوء الثانية التي أقرها النواب في آذار/مارس من العام الماضي والتي تقضي بمنع لم شمل عائلات اللاجئين الذين يحصلون على “الحماية الفرعية” أو الثانوية. (DPA)

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