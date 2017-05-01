روسيا تقترح 4 مناطق آمنة في سوريا .. و تركيا ترغب بإضافة منطقة خامسة

قالت قناة الجزيرة إن روسيا طرحت مقترحاً لإقامة مناطق آمنة في سوريا.

ونقلت القناة عن مصادر معارضة لم تسمها أن موسكو طرحت إقامة 4 مناطق آمنة “لتخفيف التصعيد”.

والمناطق هي إدلب وريف حلب وريف حماة وريف حمص وريف دمشق ودرعا القنيطرة.

وأشارت إلى أن تركيا طلبت إضافة الساحل السوري كمنطقة خامسة، وذلك كطرح شفوي لم يتم اعتماده من الأطراف المعنية.

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