روسيا تقترح 4 مناطق آمنة في سوريا .. و تركيا ترغب بإضافة منطقة خامسة

قالت قناة الجزيرة إن روسيا طرحت مقترحاً لإقامة مناطق آمنة في سوريا.
ونقلت القناة عن مصادر معارضة لم تسمها أن موسكو طرحت إقامة 4 مناطق آمنة “لتخفيف التصعيد”.
والمناطق هي إدلب وريف حلب وريف حماة وريف حمص وريف دمشق ودرعا القنيطرة.
وأشارت إلى أن تركيا طلبت إضافة الساحل السوري كمنطقة خامسة، وذلك كطرح شفوي لم يتم اعتماده من الأطراف المعنية.
عكس السير
قيم الخبر
بدهم يسبقو امريكا منشان ما تاخد الجنوب السوري درعا والقنيطرة والسويداء
وتصير منطقة امنه برعاية امريكية
روسيا دولة عظمى صرلها سنتين مو قدرانه على شباب معهم روسيات وكم دبابه ههههه قال دولة عظمى
كل يوم بتغرق سفينة او طيارة هههه دولة عظمى كتير
آآخ عالتعقيد والغباء وعدم المبالاة بالبشر
شيلو بشار وإيران وكلشي بينحل ال pkk ,وداعش بيوقف دعمهن، الحر بيتقدم وبيسيطر وبتصير كل سوريا آمنة ومنطقة واحدة.
بس هذا تفكير الغباء أنهن عميعالجوا الأعراض ونسيوا أساس البلوة.
الهدف الخفي لهالمقترح هو ( ايقاف اي عمل عسكري يهدف لاسقاط النظام ) و توريط دول اخرى بدلا من روسيا للدفاع عن النظام عسكريا تحت حجة الفصل بين القوتين ( النظام و المعارضة )
ايوا وبعدين ???
الروس وايران واذيالهم النظام وحزب الشيطان والمليشيات لا امان لهم ولا وامان بوجودهم فكم مرة اعلنوا وقف اطلاق النار وارتكبت اكبر الجرائم واكبر التهجيرات وطرد السكان في سوريا كلها اثناء ما سموه وقف اطلاق النار
ولا ادري اي مصيبة تريدها روسيا باقتراحها هذا او ربما تريد ان تتجنب غضب الامريكان وتخفف من ضغطهم على ذيل الكلب والقتلة الفرس