الرقة : ” قسد ” تسيطر على الطبقة بشكل ” شبه كامل ” .. و تفتح ممراً لانسحاب ” داعش ” إلى الرقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) المدعومة من قبل القوات الأمريكية وطائرات التحالف الدولي، سيطرت على مدينة #الطبقة بشكل شبه كامل.

ونقل المرصد عن مصادر وصفها بالموثوقة أن السيطرة تمت بعد انسحاب التنظيم من المدينة.

وتأتي السيطرة بعد 42 يوماً من انتقال المعارك إلى الضفاف الجنوبية لنهر الفرات بريف الرقة الغربي.

المصادر ذاتها أشارت -بحسب المرصد- إلى أن “مفاوضين وصلوا إلى توافق حول فتح ممر لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتبقين في الطبقة للانسحاب نحو مدينة الرقة، على أن يكون الانسحاب عبر طريق محاذي لضفة نهر الفرات ومن ثم التوجه نحو مدينة الرقة،”.

وتجري المفاوضات بين أعيان ووسطاء من المدينة وبين قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في سيناريو مشابه لما جرى في مدينة منبج العام الماضي.

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