تعرف على طريقة صنع الـ ” فياغرا ” في المنزل بمكونات طبيعية

يُعرف عن عقار الفياغرا أنّه مقوٍ جنسيّ، يلجأ إليه الرجال الذين يعانون من مشاكل قد تعيق إتمام العملية الجنسية مع الزوجة بشكلٍ طبيعي، لكنّ ما لا يعرفه كثيرون من الناس أن بإمكانهم صنع الفياغرا في المنزل بمكونات طبيعيّة.

* تعرف على الطريقة بحسب ما اوردتها صحيفة الأنباء الكويتية :

-تقطع البطيخ إلى قطع صغيرة.

-توضع شرائح البطيخ في الخلاط وتهرس جيدا.

-يوضع العصير في قدر على نار متوسطة ويترك حتى يغلي.

-اثناء ذلك يضاف عصير الليمون مباشرة الى السائل.

-يترك ليغلي قليلا حتى يقل المقدار الى النصف تقريبا.

-ينقل العصير إلى كوب ويترك هناك لمدة ساعة تقريبا ليبرد او يوضع في الثلاجة.

-يفضل شرب عصير الفياغرا الطبيعي كل صباح عند الاستيقاظ قبل وجبة الإفطار. وقبل وجبة العشاء تُشرب ملعقتان من العصير فقط.

ويشير خبير تغذية إلى أنّ هذه الطريقة لصنع الفياغرا المنزليّة ليس لها أي آثار جانبية.

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