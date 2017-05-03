إدارة برشلونة تشترط ” الأصول الكتالونية ” في مدرب الفريق الجديد

أفات تقارير صحفية إسبانية، أن نادي #برشلونة، سيعلن عن خليفة المدرب الحالي للفريق، #لويس_إنريكي، في أواخر شهر مايو الجاري، أي مباشرة بعد نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة “سبورت” المقربة من نادي برشلونة: “روبرت فرنانديز السكرتير الفني لبرشلونة لديه فكرة واضحة عن تعيين المدرب الجديد خلال شهر مايو”.

وأضافت : “فرنانديز بدأ بالفعل العمل على التوقيع والإعلان الرسمي عن واحدة من المحددات التي ستشكل مستقبل النادي، وسيتم سماع الأخبار الجديدة قريباً”.

وتابعت: “برشلونة كان واضحاً بخصوص ضرورة حمل مدربه الجديد للأصول الكتالونية، ولذلك تم استبعاد جميع المدربين الذين لم يستوفوا هذا الشرط، كما أن فرنانديز لديه قائمة واضحة بالمرشحين لخلافة إنريكي “.

وأوضحت ذات الصحيفة الكتالونية بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “من الآن فصاعدا، وفي غضون 15 أو 20 يوماً المقبلة، جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا ونائبه خوردي ميستري، وألبرت سولير، مدير الرياضات الاحترافية بالنادي، سيستمعون لاقتراحات روبيرت فيرنانديز لإبداء رأيهم في الأسماء المرشحة”.

وأضافت: “بعدها ستبدأ خطوات التفاوض والتوقيع والإعلان الرسمي، ولن تتم الخطوة الأخيرة إلا بعد انتهاء الموسم رسمياً أي بعد يوم 27 مايو (نهائي كأس ملك إسبانيا)”.

ولفتت”سبورت” أنّ “برشلونة غير مهتم بالأسماء التي يتم ربطه بها في الآونة الأخيرة، فالنادي يفكر في الحصول على مدرب يستطيع تطوير الفريق من الناحية التكتيكية، ليبدأ الموسم الجديد بشكل جيد”.

الجدير بالذكر أنّ لويس انريكي كان قد اعلن، قبل شهر عن رحيله عن نادي برشلونة عند نهاية الموسم الجاري، مبرراً قراره بحاجته الماسة للراحة النفسية.

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