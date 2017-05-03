صحيفة ألمانية : غشاء بكارة صناعي ” بسعر زهيد ” يحل مشكلة النساء في ألمانيا

يتسبب “عدم نزول دم على الفراش” في ليلة الزفاف، بمشاكل للنساء في #ألمانيا ، على حد تعبير صحيفة ألمانية، ما يدفعهن للتوجه إلى عيادات متخصصة بـ “الترقيع”.

صحيفة “دي فيلت” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن “الكثير من النساء في ألمانيا يتوجهن إلى عيادات متخصصة في اجراء عملية ترقيع غشاء البكارة، أو يشترين غشاء بكارة اصطناعي، خوفاً من العقاب الذي ينفذ بحق الفتاة باسم شرف العائلة”.

ونقلت الصحيفة بعضاً مما كتبته زبائن متجر متخصص ببيع غشاء البكارة الصناعي في مدينة ركلينغاوسين، غربي ألمانيا، فعبرت كل من سميرة وهاتيس ونورجان عن امتنانهن بالقول: “أنت أنقذت حياتي”.

المتجر الذي يدعى “فيرجينا كير”، تصله رسائل شكر من العديد من الزبائن، بحسب الصحيفة، علماً أن الغشاء تبلغ تكلفته 53.50 يورو، وهو مبلغ زهيد مقارنة بأسعار العيادات الخاصة التي تصل إلى 2400 يورو.

وتصل تكلفة علمية ترقيع غشاء البكارة في ألمانيا أحياناً إلى 4 آلاف يورو، وعادة ما يكون الزبائن من الدول الإسلامية أو دول جنوب أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن شركات التأمين الصحية لا تدفع تكاليف عمليات تريقع غشاء البكارة، لأنه “غير ضروري من الناحية الطبية”، على حد تعبير “ماريا بوميكه” من منظمة “أرض النساء”.

وختمت بالقول، إن دراسة طبية في أمستردام كشفت أنه “حتى بعد عملية ترقيع غشاء البكارة، فليس من المضمون حدوث نزف في ليلة الزفاف”.

عكس السير