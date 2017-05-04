” إتصالات النظام ” تكشف عن كلفة أجور و تشغيل الإنترنت في سوريا شهرياً

كشف مدير عام شركة الاتصالات لدى النظام، بكر بكر، عن أن كلفة وأجور تشغيل الدارات الدولية لتأمين الإنترنت في #سوريا ، بلغت حوالي مليون دولار شهرياً.

وأوضح بكر، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام، أن الزيادة الأخيرة لأسعار خدمة الانترنت جاءت “لتغطية تكاليف التشغيل العالية”.

وأشار إلى أن “عدد البوابات المركبة تجاوز 1.2 مليون بوابة في مختلف المحافظات، و بلغ عدد البوابات المركبة والمفعلة نحو 960 ألف بوابة، ويتم العمل على تركيب نحو 300 ألف بوابة، ليصبح المجموع الكلي أكثر من 1.5 مليون بوابة”.

وأضاف بكر، أن “نسبة الزيادة التي طالت الشرائح الأكثر استخداماً غير كبيرة، وهي بين 14-17 بالمئة، وتحاول الشركة تهجير معظم المستخدمين على السرعات القليلة مثل 256 و512 ميغا بايت إلى 1-2 غيغا بايت، وذلك لضمان استفادتهم من سرعات مقبولة للإنترنت”.

وكانت شركة الاتصالات النظامية، رفعت أسعار خدمة الانترنت، كما عدلت أسعار أجور التركيب، مبينة أن تلك الأجور تدفع لمرة واحدة وتبلغ 25 ألف ليرة سورية.

عكس السير