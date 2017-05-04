عبر تناول ” مناديل الورق ” .. القبض على صاحب وصفة غريبة للتخسيس

أكد وزير الصحة في إقليم #كردستان، ريكوت محمد رشيد، أنه تم إلقاء القبض على المعالج بالطب الشعبي ملا علي كلك، بناء على الشكوى المقدمة من قبل الوزارة، مبينا أن ما يقوم به الأخير “بعيد كل البعد عن العمل الطبي”، حسب تعبيره.

وقال وزير صحة الإقليم في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية تابعتها قناة العربية ، إن قوات الشرطة اعتقلت الليلة الماضية الملا علي كلك، وإن إصدار أمر الاعتقال كان نتيجة التعاون بين كل من وزارة الصحة و الداخلية والمحاكم المختصة، مشيرا إلى أن “أمر الاعتقال يعود إلى الشكاوى المسجلة ضده خلال الفترة الماضية، لأن ما يقوم الملا علي لعلاج مرضاه بعيد كل البعد عن المجال الطبي”.

وكانت قوات الشرطة قد اعتقلت، الليلة الماضية، رجل الدين الكردي، الملا علي كلك، الذي يصف نفسه بـ “خبير في مجال الطب الشعبي”، ما أثار جدلا كبيرا بين الأوساط الطبية والشعبية في إقليم كردستان.

يذكر أن كلك الذي يدير مركزاً طبياً في ناحية كلك التابعة لمحافظة اربيل كان قد وصف قبل عدة أشهر، تناول المناديل الورقية بالحل الأنجع لخفض الوزن ودعا السيدات إلى تناول المناديل الورقية للتمتع بقوام رشيق والتخلص من الكرش، وبناء على ذلك قامت سيدة بتناول أكثر من 1104 قطع من المناديل الورقية خلال شهر ونصف بمعدل 25 قطعة خلال اليوم الواحد ما استدعى نقلها الأسبوع الماضي إلى مستشفى الطوارئ في أربيل على الفور.

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