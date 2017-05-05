تركيا : توقيف 5 سوريين مشتبهين بانتمائهم لتنظيم ” داعش ” في أضنة

أوقفت قوات الأمن التركي، صباح الجمعة، 12 مشتبهًا بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، خلال عملية أمنية في ولاية أضنة جنوبي البلاد.

وقالت مصادر أمنية، إن فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أضنة، نفّذت صباح اليوم عملية واسعة ضد “داعش” في مركز الولاية.

ورفعت فرق الأمن التركي مستوى تدابيرها الأمنية في مركز أضنة، خلال العملية التي شاركت فيها شرطة العمليات الخاصة وعربات مصفحة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الفرق المشاركة في العملية الأمنية الواسعة أوقفت 12 مشتبهًا بالانتماء إلى “داعش”، بينهم 5 سوريين، وعراقيان. (ANADOLU)

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