دفعة جديدة من مهجري حي الوعر المحاصر في حمص تتجه إلى جرابلس

انطلقت الجمعة الدفعة الثامنة من المهجرين من حي الوعر المحاصر، في مدينة #حمص ، باتجاه مدينة #جرابلس .

وتتألف القافلة الثامنة، من 29 حافلة لنقل المدنيين، و7 حافلات فارغة، اضافة الى شاحنات لنقل أمتعة المهجرين، الذين بلغ عددهم 1216 (366 عائلة).

ومن المقرر أن تصل القافلة، في وقت متأخر من مساء اليوم، إلى أحد المخيمات في ريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر في المعارضة إن القافلة تحمل 327 رجلاً و381 إمرأة، اضافة الى 508 أطفال.

وبهذه القافلة الثامنة يصل عدد المهجرين، من حي الوعر 15 ألفاً و 366. (ANADOLU)

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