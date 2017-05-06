الجيش اللبناني يقول إنه ألقى القبض على ” قيادي بجبهة النصرة ” في عرسال

قالت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، إن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت “الإرهابي السوري محمد حسن حصوة”، بعملية نوعية في بلدة #عرسال .

وأوضحت الوكالة، أن حصوة “قيادي بجبهة النصرة ومسؤول عن تجهيز وتوزيع العبوات الناسفة”.

وكان الجيش اللبناني قد شن حملة في الـ 22 من الشهر الماضي، على بلدة عرسال اللبنانية و التي تستقبل عشرات الآلاف من النازحين السوريين، وقتل على إثر الحملة السوري حسن المليص، والذي قال الجيش حينها إنه أمير تنظيم الدولة، متهماً إياه بإعطاء الأوامر لقتل جنود بالجيش اللبناني، تم أسرهم في وقت سابق.

عكس السير