حماة : نداء استغاثة لتأمين مياه الشرب للآلاف من سكان قرية محاصرة من قبل ميليشيات النظام

وجه مسؤولو الإدارة المحلية في بلدة بالريف الشرقي لمحافظة حماة، المحاصرة من قبل قوات النظام، نداء لمساعداتهم من أجل الحصول على مياه الشرب.

ويعاني سكان بلدة “طلّف” البالغ عددهم 7 آلاف نسمة، من نقص المياه بعد تعطل المضخة التي توزع المياه عبر شبكات داخل البلدة.

وأوضح رئيس المجلس المحلي في “طلّف”، أحمد ميراز، أنهم يعانون من صعوبة توفير مياه الشرب.

وقال لوكالة أنباء الأناضول: “توقفت المضخة الوحيدة إثر عطل فني قبل يومين، لذا نعاني من صعوبة في توفير المياه.. وإخراج المضخة من البئر وإصلاحها سيكلف الكثير، والحالة المادية لا تسمح بذلك”.

ولفت إلى عدم تمكّن جمعيات ومنظمات الإغاثة من دخول البلدة بسب محاصرتها من قبل قوات النظام منذ 5 سنوات.

وأشار إلى أن سكان البلدة يحصلون على المياه من بعض الآبار عبر طرق بدائية، مضيفاً: “المياه المستخرجة غير نظيفة، وتهدد صحة السكان”.

أما العضو في المجلس المحلي، إسماعيل يوسف، فجدد النداء لمساعدتهم من أجل الحصول على مياه الشرب، بعد تعطل المضخة. (ANADOLU)

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