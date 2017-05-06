كانت ستقلب أنظمة الحكم لو امتلكت أدوات هذا العصر .. وفاة الممثلة السورية نجاح حفيظ في دمشق

توفيت الممثلة السورية نجاح حفيظ ظهر اليوم السبت في دمشق، عن عمر ناهز 76 عاماً.

وقالت وسائل إعلام موالية، إن سبب الوفاة هو “نوبة قلبية”، نقلت على إثرها إلى مشفى ابن النفيس، حيث فارقت الحياة.

وحفيظ من مواليد مدينة دمشق، بدأت مشوارها الفني في منتصف ستينيات القرن الماضي، وكان عمرها حينها 19 عاماً، واشتهرت بدور “فطوم حيص بيص”، إلى جانب دريد لحام (غوار) ونهاد قلعي (حسني البورظان)، وياسين بقوش.

وشاركت حفيظ في عشرات الأعمال التلفزيونية، وهي متزوجة، وليس لديها أولاد.

وفي كانون الأول من العام 2012، قالت حفيظ لموقع النشرة اللبنانية، إنهم (جيلها)، لو كانوا يملكون الأدوات والوسائل والانفتاح الموجود في هذا العصر، لكانوا قلبوا أنظمة الحكم من بلاد العرب إلى واشنطن.

وكانت حفيظ صرحت قبل عامين لصحيفة الأنباء الكويتية، بأنها عاتبة على نقابة الفنانين لتقصيرها، وقالت: “هل الشللية أعمت القيمين على هذه النقابة من السؤال وتقديم الأعمال الفنية لمن كانوا سببا في وجودهم اليوم خلف مكاتبهم الفخمة؟ أم أن الشللية والمحسوبيات هي صاحبة الحظ الأوفر؟”.

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