روسيا : على المعارضة السورية ” عدم الانجرار وراء استفزازات الإرهابيين “

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن روسيا وجهت رسالة لتركيا تطلب فيها دعوة المعارضة المسلحة السورية لعدم الانجرار وراء “استفزازات الإرهابيين ضد الجيش السوري”.

وأعلن مركز المصالحة الروسي، أن تركيا أبغلت روسيا بأنها دعت قادة المعارضة السورية المسلحة لعدم الانسياق وراء “استفزازات الإرهابيين”.

وجاء في بيان صدر عن مركز المصالحة: “الجانب الروسي وجه رسالة الى الجانب التركي طلب فيها دعوة مجموعات المعارضة المسلحة، التي لها تأثير عليها، لعدم الانسياق وراء استفزازات الإرهابيين ضد القوات الحكومية السورية”.

وأشار البيان إلى أن الجانب التركي أبلغ الجانب الروسي بأنه “دعا زعماء المعارضة لعدم الانسياق وراء استفزازات إرهابيي تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين”. (SPUTNIK)

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