سفير بشار الأسد في الصين : 5 آلاف صيني ” يقاتلون مع المتشددين في سوريا “

قال سفير بشار #الأسد لدى الصين الاثنين، إن ما يصل إلى خمسة آلاف من الويغور من منطقة شينجيانغ التي تشوبها الاضطرابات في غرب الصين يقاتلون مع “جماعات متشددة مختلفة في سوريا” مضيفاً أن على بكين أن تشعر بقلق بالغ بشأن ذلك.

وقالت وكالة رويترز، إن “الصين تخشى من أن عدداً من الويغور، وهم عرقية أغلبيتها مسلمون، سافر إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف المتشددين هناك بعد أن تنقلوا بصورة غير قانونية عبر جنوب شرق آسيا وتركيا”.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن قتل رهينة صيني في 2015 مما سلط الضوء على مخاوف الصين من ويغور تقول إنهم يقاتلون في الشرق الأوسط.

وقال عماد مصطفى سفير بشار الأسد في بكين على هامش منتدى للأعمال، بحسب ما نقلت الوكالة، إن “بعض الويغور يحاربون مع الدولة الإسلامية فيما يقاتل أغلبهم تحت رايتهم الخاصة للترويج لقضيتهم الانفصالية”.

وأضاف: “تقديرنا للأعداد، بناء على عدد من نقاتل ضدهم وعدد من نقتل ونأسر ونصيب، يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف جهادي… على الصين وأيضاً كل الدول أن تشعر بقلق بالغ”.

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