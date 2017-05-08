” قوات سوريا الديمقراطية ” تقترب من منشأة توليد الكهرباء لسد الفرات في الطبقة

قالت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، إنها انتزعت أحد أحياء مدينة #الطبقة من تنظيم “داعش” الاثنين في خطوة باتجاه السيطرة على أكبر سدود سوريا.

وقال بيان للقوات: “قوات غضب الفرات تتمكن من تحرير الحي الأول من مدينة الطبقة صباح اليوم، والفصل بين الأحياء الجديدة الثلاثة للمدينة وسد الفرات بعد اشتباكات عنيفة”.

وتفيد خريطة نشرتها القوات على شبكة التواصل الخاصة بعملية غضب الفرات بأن تقدمها في الفترة الأخيرة قربها بشدة من الطرف الجنوبي للسد حيث تقع منشأة لتوليد الكهرباء ومكاتب إدارية لتشغيلها.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية بالفعل على الضفة الشمالية لنهر الفرات والجزء الشمالي من السد الذي يبلغ طوله أربعة كيلومترات. (REUTERS)

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