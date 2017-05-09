ألمانيا : اعتقال سوري حاول الاعتداء على الشرطة بعد سحبها لرخصة القيادة منه

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن شاباً سورياً هدد دورية شرطة ألمانية واعتدى على سيارتها، بسبب سحب رخصة القيادة الخاصة به، في بلدة ناومبورغ، شرقي ألمانيا.

وذكر موقع “جورنالستنفاخ”، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشاب السوري البالغ من العمر ٢١ عاماً، ثار جنونه، يوم الأحد الماضي، عندما سحبت دورية للشرطة شهادة القيادة الخاصة به.

وأضاف الموقع، أن السوري طلب من الدورية إرجاع شهادته لكنها رفضت، فقام بالاتصال بمجموعة من رفاقه الذين قدموا وتجمعوا حول الدورية وحاولوا إلحاق الضرر بسيارة الشرطة.

من جانبها، قالت صحيفة “ناومبورغر تاغبلات” المحلية، إن الشرطة قامت بالابتعاد عن الشاب ورفاقه لتجنب التصعيد، إلا أن الشاب توجه لمبنى الشرطة وطالب بشهادته، وقام بتهديد عناصر الشرطة المتواجدين هناك، وحاول القيام بأعمال تخريبة.

وألقت الشرطة القبض على الشاب، وتحقق معه بتهمة تهديد الشرطة، وإحداث أضرار بالممتلكات، والإخلال بالسلم.

عكس السير