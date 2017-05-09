مقتل أهم مطلوب ” داعشي ” لدى ماليزيا في سوريا

قال قائد الشرطة الماليزية خالد أبو بكر يوم الاثنين استنادا إلى معلومات مخابراتية إن أهم عضو مطلوب بتنظيم الدولة الإسلامية لدى ماليزيا قتل في #سوريا .

وكان محمد واندي محمد جدي (26 عاما) على قائمة أمريكية بأسماء المتشددين في العالم ويعتقد أنه العقل المدبر لهجوم بالقنابل على حانة في كوالالمبور أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص في يونيو حزيران الماضي.

وكان ذلك أول هجوم والوحيد حتى الآن للدولة الإسلامية الذي يتسبب في وقوع إصابات في ماليزيا.

وقال خالد في حسابه على تويتر “بعد مراجعة (تقارير) المخابرات تستطيع الشرطة الملكية الماليزية أن تؤكد مقتل محمد واندي في هجوم في الرقة بسوريا في 29 أبريل” مؤكدا تقارير سابقة عن مقتل محمد واندي في هجوم بطائرة بدون طيار على المدينة السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وفي وقت سابق شككت الشرطة في التقارير قائلة إن من المحتمل أن يكون محمد واندي ادعى وفاته.

وولد محمد واندي ونشأ في ولاية ملاكا بغرب ماليزيا وسافر إلى الرقة مع زوجته في عام 2014. وأثار الانتباه للمرة الأولى في العام التالي عندما ظهر في تسجيل مصور لعملية ذبح رجل سوري.

وسرعان ما اكتسب شهرة بأنه الشخص الذي يقوم بتجنيد أفراد للدولة الإسلامية على الإنترنت ويجمع الأموال لها وكان يستخدم اسم أبو حمزة الفاتح.

وتظهر بيانات لوحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة أن ما لا يقل عن ثلث الأشخاص الذين اعتقلوا في ماليزيا بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالدولة الإسلامية وعددهم أكثر من 250 في الفترة بين 2013 و2016 تم تجنيدهم بواسطة محمد واندي أو كانوا على صلة به. (REUTERS)

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