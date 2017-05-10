أردوغان : المنظمات الإرهابية مثل الوحدات الكردية و داعش و القاعدة استغلت الفوضى في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن كل تطور في سوريا والعراق مسألة تتعلق بالأمن القومي لبلاده بشكل مباشر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان مع رئيس جمهورية سيراليون، إرنست باي كوروما، عقب اجتماعهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف الرئيس التركي: “جارتنا سوريا تشهد حربا أسفرت عن مقتل مليون شخص وتسببت في خلق حالة عدم استقرار في المنطقة. ونرى منظمات إرهابية مثل ب ي د، والقاعدة، وداعش، انتهزت الفرصة واستغلت حالة الفوضى”.

وأكد أن “موقف تركيا منذ البداية مع الديقراطية والشرعية ووحدة الأراضي السورية”.

وتابع: “نريد أن نصدّق بأن حلفاءنا سيختارون الوقوف إلى جانبنا بدلاً من الوقوف إلى جانب التنظيمات الإرهابية وسأقول ذلك بالتفصيل للرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب خلال لقائنا في 16 مايو/أيار الجاري”. (ANADOLU)

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