مفتي بشار الأسد يكشف عن الحوار الذي سيدور يوم القيامة بين الله و ” الشهداء الروس والإيرانيين واللبنانيين ” في سوريا ! ( فيديو )

وجه مفتي بشار الأسد، أحمد بدر الدين حسون، الشكر لمن وصفهم بـ”شهداء المقاومة” من إيران ولبنان وروسيا، الذين قتلوا إلى جانب قوات النظام في سوريا.

وقال حسون في لقاء مع شادي حلوة، بثه التلفزيون النظامي: “شكراً لإخوتنا في المقاومة، ولإخوتنا في إيران ولإخوتنا في روسيا الذين وقفوا مع الحق، في يوم الشهداء نحيي شهداءهم أيضاً، الذين اختلطت دماؤهم بدمائنا”.

وأضاف حسون أن “الله سيقول للشاب اللبناني وللشاب الإيراني وللشاب الروسي، لماذا استشهدتهم في سوريا؟ فيقولون: لأنك مع سوريا”.

وفي اللقاء الذي أجري معه بمناسبة “عيد الشهداء”، قال حسون إن قتلى قوات النظام في الجنة، مشهداً الله “أنهم يسمعون حديثنا ويفرحون بانتصاراتنا”.

وهاجم حسون من وصفهم بأعداء سوريا، قائلاً إنهم أحفاد قتلة الحسين وعثمان وعلي.

وطالب مفتي النظام، السوريين من أصحاب الأموال الذين هاجروا من البلاد، العودة إليها “حاملين أموالهم”، ففيها العز والكرامة، حسب وصفه.

وهاجم حسون الدول الأوربية التي استضافت اللاجئين قائلاً إنها تعاملهم معاملة الأرقام، وإنهم يعانون هناك “الذل والعمالة” لدى الأوربيين.

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