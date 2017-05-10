وحدات الحماية الكردية : تسليحنا من قبل أمريكا يسرع عجلة القضاء على الإرهاب

أكدت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، أن القرار الأمريكي بتسليح المقاتلين الاكراد، سيؤدي إلى “تسريع عجلة القضاء” على تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في سوريا، موضحة أن الأسلحة ستصل تباعاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديموقراطية طلال سلو لوكالة فرانس برس إن “القرار الأمريكي الاخير بتسليح الوحدات الكردية كمكون رئيسي في قوات سوريا الديمقراطية هو قرار مهم وياتي في إطار تسريع عجلة القضاء على الإرهاب”.

واعتبر سلو أن اعلان واشنطن “رسمياً عن هذا الدعم هو نتيجة الفعالية الكبيرة التي تبديها الوحدات الكردية وكافة قوات سوريا الديمقراطية في المعارك ضد الإرهاب”.

وأوضح ان “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنذ بداية تسلمها الحكم، رفعت من مستوى دعمها لقواتنا”.

ولم تحدد واشنطن نوع الأسلحة التي سيتم توفيرها للاكراد، لكن سلو قال انهم “قدموا في وقت سابق قائمة إلى الادارة الأمريكية تتضمن صواريخ مضادة للدروع ودبابات ومدرعات”، مضيفا “حين وصول الاسلحة، سنرى ان كانت تمت تلبية كل طلباتنا أم جزء منها”.

ومن المقرر، وفق سلو أن تصل الاسلحة “بشكل متتابع، وسيستفاد منها لاستكمال التحضيرات لمعركة الرقة التي سيعلن عنها في الوقت المناسب”.

ويعد تسليح الأكراد مسألة مثيرة للجدل بشكل كبير بالنسبة للادارة الامريكية، حليفة تركيا التي سارعت الاربعاء إلى وصف القرار الأمريكي بـ”غير مقبول”.

وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب مع جناحها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي منظمة “ارهابية” وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا ضدها منذ ثمانينات القرن الماضي على الأراضي التركية. (AFP)

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