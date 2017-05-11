ألمانيا : دورات تعريفية للاجئين عن ” الحياة الجنسية الآمنة ” .. والطلاب يتابعون ” بعناية و انتباه “

بدأ مجلس إدارة اللاجئين في ولاية سلكسونيا السفلى، بألمانيا، بالتعاون مع مركز مكافحة الإيدز، بتنظيم دورات تعريفية عن “الحياة الجنسية الآمنة”، للاجئين في مدينة غوتينغن.

وقالت صحيفة “هيسيشه نيدرسيكسيشه” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن معظم اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا، هم من فئة الشباب الذين يعيشون في مجتمعات لا تتناول عادة موضوع الجنس.

وتحدثت الصحيفة بشكل مفصل عن الدورات التي يتم تنظيمها في غرف منفصلة، في مركز مكافحة الإيدز، حيث تشرح إحدى المعلمات للاجئين ذكور بعض الأمور التي وصفتها بالمهمة خلال انتقاء “الواقي الذكري”.

ونقلت عن المشرفة على إحدى الصفوف التعليمية، “سيمونه كامين”، أن طلابها الذين ينحدرون من سوريا والعراق وليبيا ومصر وتتراوح أعمارهم بين 16 و 20 عاماً، يتلقون المعلومات في جو من الضحك.

وتستعين المعلمة سيمونه عقب توزيع الواقيات على الشباب، بالمترجمين “الثقافيين” سنوسي عزراج للغة العربية، وليلى عقاد للغة الكردية، حيث يقومان بنقل المعلومات بما يتماشى مع ثقافة اللاجئين.

وتقول الصحيفة، إن “الجنس هو شيء سمعه هؤلاء الشباب في الكتب المدرسية، لكن لم يتم إعطاؤه أو شرحه لهم”.

ولدى سؤال اللاجئين حول الحديث عن الجنس داخل العائلة، قال أحدهم إنه تناول الموضوع مع عمه، لكن جميعهم نفوا وقوع حديث كهذا مع أمهاتهم، أو مع إمرأة من العائلة.

وقالت الصحيفة إن أحد اللاجئين تشجع وتوجه للأمام ونجح بوضع الواقي الذكري بشكل صحيح، فيما أوضحت المعلمة سيمونه: “عندما لا تريدون أن تصبحوا آباء فالواقي يقوم بحمايتكم”.

وتقول سيمونه إن اللاجئين يتابعون وينتبهون لما تشرحه “بعناية جداً”، وفي بعض الأحيان تخرج المترجمة ليلى عقاد، متيحة المجال للطلاب لطرح بعض الأسئلة “المحرجة”.

وقال المترجم “سنوسي” إن الموضوع لا يدعو للحرج للاجئين، بينما كان لليلى رأي آخر، حيث قالت إنها تتوقف عن الترجمة في بعض المواقف، لأن الكلمات تكون محرجة جداً، وأضافت: “الأمر له حدود، وعندها يجب أن يسأل المرء نفسه: هل يجب أن أخرج؟”.

عكس السير