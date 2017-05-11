التحالف الدولي : مقاتلو ” داعش ” سلموا مدينة الطبقة لقوات سوريا الديمقراطية قبل أن يفروا

أعلن التحالف الدولي، الخميس، أن مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية سلموا مدينة #الطبقة الاستراتيجية لقوات سوريا الديموقراطية قبل أن يفروا ويتعرضوا لقصف التحالف.

وقال التحالف في بيان ان “نحو سبعين مقاتلا من تنظيم الدولة الاسلامية وافقوا على شروط قوات سوريا الديموقراطية وسلموا المواقع التي كانوا لا يزالون يسيطرون عليها في المدينة والسد”، علماً أنهاً محاصرة منذ اسابيع.

وأضاف أن هذه الشروط تضمنت “تفكيك العبوات الناسفة المحلية الصنع″ حول السد و”تسليم كل اسلحتهم الثقيلة” و”انسحاب كل مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية من مدينة الطبقة”.

وتابع البيان أن قوات التحالف “رصدت” لاحقاً هؤلاء الجهاديين الذين كانوا يغادرون المدينة و”ضربت المشتبه بكونهم جهاديين من دون اصابة مدنيين”.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) أعلنت سيطرتها على مدينة الطبقة وسد الفرات بالكامل. (AFP)

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