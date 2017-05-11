بعد باكستان و غزة .. ظاهرة حلاقة الشعر بـ ” النار ” تصل مصر ( فيديو )

في منطقة أرض اللواء بالمهندسين جنوب العاصمة المصرية #القاهرة، يوجد صالون لحلاقة الشعر يعمل بالنار، صاحب المحل واسمه محمد حنفي الشهير بمحمد الخواجة، جلب هذه الطريقة الخطيرة لقص الشعر إلى مصر بعدما شاهدها تجري في دول أخرى بآسيا، وتفوق فيها وأصبح له زبائنه.

محمد قال لقناة العربية إنه يتابع يوميا على مواقع يوتيوب والصفحات العالمية المتخصصة أحدث الطرق والابتكارات والموضة الجديدة في قص الشعر، ولاحظ وجود حلاق باكستاني يقوم بقص شعر زبائنه بالنار، ونشر فيديو لذلك على يوتيوب، بل اكتشف أن الفكرة وصلت لبعض صالونات الحلاقة في قطاع غزة، لذا فكر في استخدامها في مصر وبدأ في البحث عن طريقة لتعلمها.

ويضيف أنه بعد بحث مضنٍ توصل للطريقة، وعلم أن السر يكمن في العازل الحراري بين النار والشعر، وهو الذي يتحكم في القص، ويبعد النار عن الشعر حتى لا يحرقه.

ويقول الخواجة إنه يستخدم تلك الطريقة لفرد الشعر فقط، فالشعر العادي لو تم استخدام مسحوق النار في فرده يمكن أن تظل الشعرة الواحدة مفرودة لمدة شهر كامل، بينما في الطريقة العادية تظل مفرودة لمدة أسبوعين فقط، وتتم الطريقة من خلال وضع مادة الفرد على الشعر ثم تستخدم النار لفردها.

محمد يقول إن أسعار قص الشعر بالنار لديه لا تقل عن 40 جنيها “دولاران وربع” ولا تزيد عن 80 جنيها “4 دولارات ونصف”، ويختلف السعر بحسب نوع الشعر وجودته، فالخشن والمجعد يتكلف أكثر، والناعم بالطبع يتكلف أقل.

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