” موكاس ” .. غطاء للهاتف يجري تشغيله بتطبيق بسيط لتحضير القهوة ( فيديو )

طوّرت شركة تتخذ من مدينة نابولي الإيطالية مقرا لها، جهازا أطلقت عليه اسم “موكاس”، وهو غطاء دقيق للهاتف، ويجري تشغيله بتطبيق بسيط لتحضير القهوة.

وتستند فكرة عمل الجهاز، البالغ سعره 87 دولارا أميركا، على الضغط على زر تشغيل التطبيق المدمج معه، ليبدأ الجهاز على الفور في تحضير فنجان قهوة ساخن خلال دقائق معدودة.

وتقول القائمون على هذا الابتكار الفريد من نوعه، إنه أول جهاز يمكن أن يزودك بكوب قهوة إسبرسو كلما تريد وحيثما تريد وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وهو خفيف الوزن ويمكن وضعه في الجيب مثل الهاتف الذكي.

ويأتي الجهاز، الذي سيكون قريبا في الأسواق، على شكل إصدارات مختلفة من أجهزة الهواتف الذكية، من بينها آيفون وسامسونغ، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية للهواتف الذكية الأخرى.

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