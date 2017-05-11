ألمانيا : مجهولون يضربون شاباً سورياً ضرباً مبرحاً .. و يقولون له ” ماذا تفعل في بلادنا أيها الأخرق ” !

هاجم مجموعة من الأشخاص، لاجئاً سورياً في منطقة “باد روداخ”، بولاية بايرن، جنوبي ألمانيا.

وفي التفاصيل التي ترجمها عكس السير عن صحيفة “نورد بايرن” الألمانية المحلية، فإن الشاب السوري البالغ من العمر 17 عاماً، خرج يوم الأربعاء الماضي للتسوق، وفي طريق العودة إلى منزله، تعرض له أربعة أشخاص مجهولو الهوية بالشتم، قبل أن يقوموا بطرحه أرضاً، وضربه ضرباً مبرحاً.

وبحسب الصحيفة، فإن الحادثة تحمل خلفية معادية للأجانب، ونقلت عن الضحية أن المعتدين الأربعة قالوا له: “ماذا تفعل هنا في ألمانيا أيها الأخرق”.

ورفض اللاجئ السوري، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، رفع قضية وتسجيلها عند الشرطة، إلا أن مدرسته أقنعته بعد حديث مطول برفعها.

وزود شقيق الضحية الذي يعمل مترجماً، الشرطة الألمانية بوصف دقيق للشبان الأربعة، وقال إن “طولهم يتراوح بين 180 و 190 سم، وجميعهم لديهم أوشام في وجوههم ورقابهم”.

من جهتها، عممت الشرطة في “باد روداخ” أوصاف الشبان، بينما تقوم ببحث مكثف لاعتقال الفاعلين.

عكس السير