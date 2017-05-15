مسؤول روسي : أرسلنا قواتنا الجوية لمحاربة ” الإرهابيين الدوليين ” استجابة لطلب ” القيادة السورية “

قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ميخائيل بوبوف، الأحد، أن العمل المشترك للقوات الفضائية — الجوية الروسية والقوات السورية “ضد الإرهابيين الدوليين” في سوريا، خلق ظرفاً ملائماً لتحريك الحوار السوري.

وقال بوبوف: “قرار روسيا بإرسال قواتها الفضائية-الجوية إلى سوريا، جاء استجابة على طلب من قيادة البلاد، وتم تحديد مسار واضح، وهو منع تطور التهديدات الإرهابية”.

وأضاف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي: “موظفو مجلس الأمن يقدرون بشكل عالي التنسيق بين القوات السورية، والروسية بمكافحة الإرهاب.. لقد كبدوا الجماعات الإرهابية الدولية في سوريا أضرار كبيرة، وساهمت بنقطة تحول جذرية للوضع، وخلق ظروف ملائمه لعقد حوار “سوري-سوري” لحل الأزمة على المستوي السياسي”. (SPUTNIK)

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