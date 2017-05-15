نائب مصري : السوريون يعملون في مصر بدون ضرائب و يحولون الدولارات إلى أوروبا و يشترون عقارات في بريطانيا !

تقدم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، النائب أحمد اسماعيل، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب “علي عبد العال” للنظر في أمر السوريين واللبنانيين في السوق المصرية، ومراقبة تجارتهم ونشاطهم الاقتصادي.

وزعم اسماعيل، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “المصريون” المصرية، أن “السوريين واللبنانيين بيشتغلوا فى السوق المصري بدون ضرائب، وبيعملوا دولارات يحولوها للدول الأوروبية، لدرجة أن بعضهم يمتلك عقارات داخل بريطانيا، وذلك بسبب أن الحكومة أفسحت لهم المجال تماما للعمل داخل السوق المصري بدون ضوابط”.

وأعرب اسماعيل عن تحفظه على “عمل غير المصريين في السوق المصرية .. الأمر به زوايا خطيرة، بينها تعطيل العامل المصري وتفضيل الجنسيات الأخرى عليه، بالإضافة إلى خطورة وجود اقتصادي موازٍ داخل البلاد، بسبب النشاط الاقتصادي والتجاري للجنسيات الأخرى”.

ونفى سوريون في مصر لعكس السير صحة ما زعمه النائب، وأكدوا أن أي مشروع أو عمل سوري خاص يتوجب عليه دفع الضرائب والالتزام بالقوانين، ولا تساهل مع السوري مقارنة بالمصري أو أي جنسية أجنبية أخرى.

وفيما رجح عدد من نواب البرلمان، احتمالية وضع تشريع لتحجيم عمل السوريين واللبنانيين في مصر، أقر عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد علي عبد الحميد أن “السوريين واللبنانيين يتميزون برغبتهم في العمل والاجتهاد، وهو ما لا يتوافر لدي الشباب المصري الذي يعلق فشله علي الظروف”.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية المصريين بالعمل مع السوريين والاكتساب من خبرتهم، خاصة بعد نجاحهم في العديد من المشاريع.

من جهته، قال النائب إبراهيم أحمد، بحسب ما نقل المصدر ذاته: “إن السوريين بالفعل توغلوا في الاقتصاد المصري بشكل مبالغ فيه بعدما أثبتوا تفوقهم علي غالبية الشباب المصري”.

وتتضارب الأرقام حول أعداد اللاجئين الموجودين في مصر، فبينما قال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد إن عدد السوريين اللاجئين بلغ أكثر من نصف مليون، قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية، إن عددهم بمصر، وصل إلى 350 ألف سوري، 140 ألف منهم مسجلون بمفوضية اللاجئين.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، يعتبر السوري المستثمر الأول في مصر منذ العام 2013، وانتشرت المطاعم السورية في “القاهرة” بشكل لافت، حيث باتت تنافس أكبر المطاعم المصرية، فضلاً عن تفوق السوريين في مجالي صناعة الألبسة والمفروشات.

عكس السير