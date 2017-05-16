إنريكي يذكر الريال بسبب منطقي يهدد فوزه بلقب الدوري الإسباني

أبقى فوز #برشلونة على لاس بالماس 4-1، مساء الأحد، فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، رغم أن #ريال_مدريد هو الأقرب بعد الفوز الذي حققه بنفس النتيجة على إشبيلية.

وتكمن أفضلية ريال مدريد في أن مصيره بيده إذ أنه بحاجة إلى فوز وتعادل في المباراتين المتبقيتين ضد سيلتا فيغو وملقة ليضمن البطولة. في حين ينتظر برشلونة خسارة الريال في إحدى المباراتين وفوز لاعبي المدرب لويس إنريكي على إيبار في آخر مراحل الدوري يوم الأحد المقبل في الكامب نو.

ولدى إنريكي سبب يبدو منطقيا يحافظ على آماله في خطف اللقب من ريال مدريد، ويتعلق بالمواجهتين المتبقيتين للفريق الملكي في الدوري الإسباني.

وفي مؤتمر صحفي عقب مباراة لاس بالماس قال إنريكي ” لديهم (ريال مدريد) مباراتين صعبتين جدا ضد سيلتا فيغو وملقة الذين خسرنا معهما. وبما أننا خسرنا معهما فإن أي فريق يمكن أن يخسر في مواجهتهما. أريد أن أضيف أننا خسرنا في فيغو عدة مرات.”

ونفى إنريكي أن يكون فريقه فاقدا الأمل في أن يقدم ملقة المطلوب منه أمام ريال مدريد قائلا وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز “هذا ليس صحيح، ذلك مجرد كلام يتم تداوله. أنا لم أشك يوما في مدى احترافية أي فريق.”

يأتي ذلك بعد تصريحات من ميشيل مدرب ملقة، الذي أمضى سنوات طويلة في ريال مدريد، بأنه لا يرغب أن يحرم فريقه النادي الملكي من التتويج ببطولة الليغا.

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