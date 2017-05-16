ألمانيا : تطبيق نظام ” التذاكر الرقمية ” عبر الهاتف الذكي في القطارات قريباً

قالت شركة القطارات الألمانية (دويتشه بان)، إن عده تذاكر القطار التقليدية، شارف على الانتهاء.

وكالة الأنباء الألمانية، قالت أول أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشركة أعلنت عن اقتراب موعد بدء العمل بالتذاكر الرقمية عبر الهواتف الذكية.

وقال مدير الشركة “ريتشارد لوتس”: “يستطيع القطار تحديد الشخص المسافر وموعد دخوله وخروجه، عبر الهاتف الذكي، ويتم احتساب التذكرة بحسب عدد المحطات”.

وأضاف لوتس أن التجهيزات اللازمة لتحديث نظام التذاكر موجودة بالفعل، لكن النظام ما زال بحاجة لتطوير ودراسة، وسيدخل حيز التنفيذ شيئاً فشيئاً، خلال السنوات القريبة القادمة.

وأعلن لوتس عن استثمار مبالغ ضخمة في تحديث البنى التحتية لمحطات القطارات، منها عشرة ملايين يورو لزرع أكثر من 7 آلاف كاميرا مراقبة في ألف محطة قطار، واستثمار مبالغ أخرى لتزويد معظم محطات القطار بأحدث نظم المراقبة.

وعن مسألة رفع الأسعار، علق لوتس قائلاً: “لن نقوم برفع الأسعار السنوي المعهود بالأسعار بنسبة 1 إلى 3 بالمئة نظراً للمنافسة القوية من قبل شركات الحافلات السياحية”.

الجدير بالذكر أن شركة القطارات الألمانية حققت نجاحاً نسبياً في رفع معدلات الوصول بالوقت المحدد من 79% إلى 83.5%.

عكس السير